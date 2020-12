Príprava na pôrod. Pár tipov, ktoré mi (asi) pomohli.

Keď bola Bibi ešte v brušku a ja som netušila, ako odtiaľ dokáže vyliezť, mala som veľké šťastie. Bola totiž okolo mňa hromada skúsených rodičiek, ktorá mi s akousi ľahkosťou hovorila, že úplne normálne. Proste prídeš a porodíš.

Ja som sa však na to, aby som proste prišla a tak nejak do pohody porodila, potrebovala trochu pripraviť.

Podarilo sa. Myslím, že za všetko hovorí to, že som pár minút po pôrode manželovi hovorila, že to je zvláštne, že cítim strašne veľa energie a som pripravená v tejto chvíli proste vstať a ísť, ja neviem, pracovať na pole. A to, že ma na oddelenie šestonedelia prevážali na posteli mi prišlo strašne úsmevné.

Netuším a asi sa nikdy nedozviem, či som mala len obrovské šťastie, že všetko prebiehalo vlastne celkom hladko alebo mi k tomu pomohlo niečo z toho, čo som robila – či už v priebehu pôrodu alebo pred ním.

Ak sa však chcete na pôrod nejakým spôsobom pripraviť, rada budem zdieľať jednotlivé tipy, možno vám niečo z toho príde užitočné:

Vyhľadávala som si informácie a napísala pôrodný plán:

Som typ, ktorý väčšinou predtým ako niečo urobí, potrebuje o tom niečo vedieť a pochopiť to. Preto som študovala ako vlastne prirodzený pôrod prebieha, čo sa v jednotlivých fázach deje, čo ho zastavuje, čo ho podporuje a podobne.

Prečítala som knihy Hypnoporod, Orgasmický porod, Znovuzrozený porod. Všetky sa v podstate zhodujú na jednom – pôrod je prirodzený proces, ktorý môže prebiehať úplne hladko a v podstate bez bolestí a žena, ktorá sa naladí na svoje telo, intuitívne vie, čo má robiť.

Pred pôrodom som mala a stále mám obrovský rešpekt a uvedomujem si, že komplikácie môžu prísť aj tým najlepšie pripraveným. Mala som to preto nastavené tak, že, ak sa niečo bude komplikovať, nechám si poradiť od lekárov a nebudem sa brániť ich postupmi, ktoré si vážim a o ktorých viem, že zachránili množstvo životov, ale ak všetko bude prebiehať hladko, nechcela som si do neho nechať zasahovať a napríklad ho zbytočne urýchlovať. Všetky moje pôrodné priania som mala spísané a skonzultované s nemocnicou v ktorej som sa rozhodla rodiť.

Medzi praktické techniky, ktoré som používala patrili:

​​ Techniky z hypnopôrodu. ( technika hypnopôrodu nie je pôrod v hypnóze, ako sa na prvý pohľad môže mylne zdať, ale v podstate techniky k tomu ako porodiť prirodzeným intuitívnym spôsobom... viac napr. tu: http://www.hypno-porod.sk/ )

Ja som trénovala predovšetkým dýchanie a vizualizácie v prvej a druhej dobe pôrodnej. Trénovala som to poctivo, vždy tak 5 minút pred spaním približne od 6. mesiaca tehotenstva, ale musím priznať, že posledný mesiac som to už dosť flákala... Ak to chcete takto „udýchať“ tréning by som skutočne nepodceňovala, pretože pľúca väčšiny z nás na to skrátka nie sú zvyknuté.

Presný popis dýchania a vizualizácií nájdete u nich v knihe, ktorú veľmi odporúčam! Prípadne mi napíšte.

Inak existuje aj kurz hypnopôrodu, ten som však neabsolvovala, takže ho neviem posúdiť.

A čo vlastne myslím, že mi dýchanie a vizualizácie vlastne dali? V podstate bezbolestné predýchávanie otváracích kontrakcií. Je to kúzlo. Ku koncu som ich však už nevládala všetky predýchavať a bolesť sa hlásila o slovo.. Takže odporúčam na sto percent.

Cvičenie s Epinom (či aniballom)

Cvičenie s Epinom je výborný na posilnenie panvového dna. Funguje predovšetkým ako prevencia pred poranením hrádze.

Kegellove cviky

Rovnako výborné na posilnenie panvového dna.

Celkovo som sa udržiavala fyzicky fit

Počas celého tehotenstva som nemala žiadne bolesti či výrazné únavy. Cítila som sa fit, silno a v kondícii. Tehotenstvo som začínala a končila NA ROVNAKEJ VÁHE. Bruško rástlo a tak nejak úmerne tomu mizla váha zo zbytku tela. Malo mi to teda z čoho miznúť a ženám, ktoré majú pár kíl navyše sa to celkom často stane, keď nabehnú v tehotenstve na zdravšiu životosprávu. Čo to v mojom prípade znamenalo?

Pravidelný pohyb: Každodenné prechádzky. Tehotenská jóga. Plávanie.

Kvalitná strava bohatá na potrebné živiny

Dostatok odpočinku

Psychické naladenie sa:

Píšem to nakoniec, ale pokladám to za jednu z najdôležitejších častí. Podľa toho, čo som sa o pôrodoch dočítala, všetko by malo fungovať hladko, ak je žena uvoľnená a v podstate zrelaxovaná a komplikuje sa to v momente, keď sa dostane do stresu a bojí sa. Trošku biológie: Strach a stres uvoľňujú do tela hormóny, ktoré celé telo držia v napätí – svaly sa zatínajú, čo je opak toho, čo je pri pôrode žiadúce – aby sa otvárali a uvolňovali, čo sa naopak deje, keď je človek uvoľnený a zrelaxovaný.

Toto bola pre mňa jedna zo zásadných informácií, ktoré sa ku mne dostali. Vyhodiť strach von z okna a zmeniť zaužívaný pohľad na pôrod, ako na proces, ktorý je plný bolesti. Uvedomila som si, že to tak nemusí byť, že pôrod môže byť vlastne celkom príjemným zážitkom a množstvo skúsenosti reálnych žien mi to potvrdzovalo.

Strach sa samozrejme objavoval. Ako som s ním teda pracovala?

Vždy keď som si uvedomila, že mi hlavou behajú katastrofické scenáre spojené s pôrodom snažila som sa tieto myšlienky ďalej nerozvíjať a opakovala som si svoju „pôrodnú mantru či prianie“: „Nech majú všetky ženy jednoduché pôrody, ktoré sú úplne bez komplikácií. Nech sa všetky deti rodia silné, šťastné a zdravé. Nech sa všetky deti narodia presne vtedy, kedy je pre nich ten najvhodnejší čas.“ Prosím, ak to s Vami rezonuje, používajte to, či jednoducho prispôsobte podľa seba... Často som si predstavovala ako bude môj pôrod prebiehať (to, že som porodila v posteli, presne v tej izbe v ktorej som v pôrodnici rodiť chcela, môže byť maličký dôkaz, že to môže fungovať?) A nakoniec ho prebila radosť. Myslím ten strach. V okamihu, keď ma nad ránom zobudili kontrakcie a slabý odtok plodovej vody začala som sa strašne tešiť. Tešiť z toho, že porodím prirodzene a nebudem musieť ísť na vyvolávaný pôrod, ktorý mi už za pár dní hrozil... A ja myslím, že práve táto obrovská radosť a nadšenie, zohrali veľmi veľkú úlohu v tom, že strach sa nakoniec vôbec nedostavil.